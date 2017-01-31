Gençlerbirliği'ne Sloven Forvet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sloven forvet Etien Velikonja'yı renklerine bağladı.



Transferin son gününü hareketli geçiren başkent ekibi, Anıl Karaer'in ardından yeni bir transfere daha imza attı.



Gençlerbirliği, Slovenya ekibi Olimpija'da forma giyen 28 yaşındaki Velikonja ile 1,5 sezonluğuna anlaşma sağladı.



Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Sloven oyuncu, 5 gol attı. Velikonja, Slovenya Milli Takımı'nda ise 3 maça çıktı.