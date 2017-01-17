Gençlerbirliği'nden Kadroya Takviye

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, son olarak Altınordu forması giyen Umut Sözen'i transfer etti.

Gençlerbirliği'nden Kadroya Takviye

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, son olarak Altınordu forması giyen Umut Sözen'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Ankaraspor, Ankaragücü, Manisaspor, Adana Demirspor formaları giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gençlerbirliği Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gençlerbirliği, Ankaraspor, Manisaspor, Ankaragücü, Altınordu, Süper Lig, Adana
9
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads