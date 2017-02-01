Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü, taktik çalışmayla son buldu.
Yeni transfer Sloven forvet Etien Velikonja da antrenmana katılırken, tedavisine devam edilen Nihat Şahin çalışmada yer almadı.
Gençlerbirliği'nde Kupa Maçı Hazırlıkları
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.