Gençlerbirliği'nde Kupa Maçı Hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.



İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü, taktik çalışmayla son buldu.



Yeni transfer Sloven forvet Etien Velikonja da antrenmana katılırken, tedavisine devam edilen Nihat Şahin çalışmada yer almadı.