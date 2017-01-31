Gençlerbirliği'nde Kupa Maçı Hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarına başladı.



İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Koordinasyon ve taktik çalışmalarıyla devam eden antrenman, tempolu koşu ile son buldu.



Yeni transfer Anıl Karaer de antrenmana katılırken, sakatlığı devam eden Nihat Şahin takımdan ayrı olarak çalışmasını sürdürdü.