Gençlerbirliği'nde Kayserispor Maçı Hazırlıkları Başladı
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. El topu oyunuyla süren idman, dar alandaki taktik çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana tedavisi devam eden Selçuk Şahin katılmadı.
Gençlerbirliği, 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Kayserispor'u ağırlayacak.
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