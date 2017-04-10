Gençlerbirliği'nde Gaziantepspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de çarşamba günü 18. hafta erteleme maçında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak eğlenceli geçen oyun oynadı. Antrenman, dar alanda ve tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.



Antrenmana, fizyoterapist eşliğinde çalışan Agon Mehmeti ve Tokelo Rantie katılmadı.



Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.