Gençlerbirliği'nde Gaziantepspor Maçı Hazırlıkları

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda yapacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda son maçlar öncesi tur atlamayı garantileyen kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde çalıştı. Fenerbahçe ile kupada 2-2 beraberlikle biten karşılaşmada forma giyen futbolcular koşunun ardından çalışmayı tamamlarken, diğer grup 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yaptı.



Başkent ekibinin bugünkü idmanına tedavileri süren Selçuk Şahin ve Samuel Owusu katılmazken, Aydın Karabulut, Serdar Gürler ve Abdul Rahman Khalili salonda çalıştı.



Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla 22 Ocak Pazar günü oynayacağı Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.