Gençlerbirliği'nde Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik çalıştı.



Yaklaşık bir saat süren taktik ağırlıklı antrenmana, tedavilerine devam edilen Agon Mehmeti, Tokelo Rantie ve Ahmet Oğuz katılmadı.



Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.