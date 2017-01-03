Gençlerbirliği Landel ile Yollarını Ayırdı

GENÇLERBİRLİĞİ yönetimi, Orduspor'dan iki yıl önce transfer ettiği Gineli futbolcu Guy-Michel Landel ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.



Gençlerbirliği'nde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Landel ile bugün yapılan görüşmede taraflar anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Gençlerbirliği Kulübü, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, futbolcuya bu güne kadar olan birliktelik ve katkıları için teşekkür etti.



Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Landel'in Alanyaspor ile görüşmeye başladığı belirtildi. - Ankara