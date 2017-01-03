Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Landel ile yollarını ayırdı.
Başkent ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Orduspor'dan kadromuza katılan ve yaklaşık 2 yıl boyunca formamızı giyen Guy - Michel Landel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Landel'e kulübümüze yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Gençlerbirliği, Landel ile Yolları Ayırdı
Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Landel ile yollarını ayırdı.
Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Landel ile yollarını ayırdı.
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