Gençlerbirliği, Landel ile Yolları Ayırdı

Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Landel ile yollarını ayırdı.



Başkent ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Orduspor'dan kadromuza katılan ve yaklaşık 2 yıl boyunca formamızı giyen Guy - Michel Landel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Landel'e kulübümüze yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL