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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, maçın ardından açıklama yaptı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: "Serdar'ı Canı Gönülden Kutluyorum"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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