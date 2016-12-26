Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: "Serdar'ı Canı Gönülden Kutluyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: 'Serdar'ı Canı Gönülden Kutluyorum'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, maçın ardından açıklama yaptı.

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