Gençlerbirliği-Kayserispor Maçının Ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta attıkları golleri antrenmanda çalıştıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özat, "Attığımız golleri antrenmanda çalışmıştık. Gol ararken hücumcu sayımızı artırmayı düşünüyorduk. Konsantre kaybı yaşayacaklarını tahmin ediyorduk



ve oldu, biz de değerlendirdik" dedi.



Gençlerbirliği'nde hedeflerin büyüdüğünü aktaran Özat, "Hedef büyüyor ve bunun için daha fazla çalışmalıyız. Bundan sonra keyif almak istiyoruz. Bu psikoloji önemlidir. Futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz. Biz teknik



direktörlerin üzüntümüz de mutluluğumuz da bir gün. Yarından itibaren önümüzdeki maçın hazırlığına başlayacağız." diye konuştu.



KAYSERİSPOR CEPHESİ



Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk ise maçtan sonra istifa eden teknik direktörleri Sergen Yalçın ile ilgili değerlendirmeyi yönetim kurulunun yapacağını söyledi. Ertürk, Sergen Yalçın'ın istifasıyla ilgili soruyu, "Hocamızın



inisiyatifidir. Böyle bir karar aldı ancak yönetim kurulumuz bunu değerlendirecek. Hocamızın takımızda emeği büyüktür. Kötü maç oldu. Yediğimiz golleri kendimiz hazırladık ve yenildik. Telafisi için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.