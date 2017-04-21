Gençlerbirliği, Kayserispor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki akşam antrenman, ısınma koşusu ile başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik çalışma yaptı.



Yaklaşık 1 saat süren antrenmana, tedavisi devam eden Selçuk Şahin katılmadı.



19 Mayıs Stadı'nda, yarın saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçın biletleri, Gençlerbirliği taraftarı için maraton tribün 16 Lira, kapalı tribün 27 lira olurken, rakip takım taraftarları için de 27 liradan satılacak.