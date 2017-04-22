Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1

Stat: Ankara 19 MayısHakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal YılmazGençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler (Dk. 88 Issah), Khalili, Budy (Dk. 58 Muric), Aydın Karabulut (Dk.

Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal Yılmaz

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler (Dk. 88 Issah), Khalili, Budy (Dk. 58 Muric), Aydın Karabulut (Dk. 90 +2 Milinkovic)

Kayserispor: Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Ferreira, Mabiala, Güray, Rotman, Sow (Dk. 61 Hakan Aslantaş), Deniz Türüç, Lawal (Dk. 80 Traore), Varela (Dk. 68 Welliton), Umut Bulut

Goller: Dk. 23 Zülfikar Yıldırım (Kendi kalesine), Dk. 33 Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Dk. 37 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Mabiala, Dk. 80 Deniz Türüç, Dk. 86 Güray Vural (Kayserispor)

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Öte yandan karşılaşma sonu Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gençlerbirliği Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig, Aydın Karabulut, Gençlerbirliği, Hakan Aslantaş, Serdar Gürler, Sergen Yalçın, Halis Özkahya, Levent Gülen, Kemal Yılmaz