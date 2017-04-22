Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1
Stat: Ankara 19 MayısHakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal YılmazGençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler (Dk. 88 Issah), Khalili, Budy (Dk. 58 Muric), Aydın Karabulut (Dk.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal Yılmaz
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler (Dk. 88 Issah), Khalili, Budy (Dk. 58 Muric), Aydın Karabulut (Dk. 90 +2 Milinkovic)
Kayserispor: Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Ferreira, Mabiala, Güray, Rotman, Sow (Dk. 61 Hakan Aslantaş), Deniz Türüç, Lawal (Dk. 80 Traore), Varela (Dk. 68 Welliton), Umut Bulut
Goller: Dk. 23 Zülfikar Yıldırım (Kendi kalesine), Dk. 33 Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Dk. 37 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Mabiala, Dk. 80 Deniz Türüç, Dk. 86 Güray Vural (Kayserispor)
ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Öte yandan karşılaşma sonu Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa ettiğini açıkladı.