Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak.
Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma, Gaziantep Arena'da saat 13.30'da başlayacak.
Devre arasının ardından ligin 17. haftasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen başkent ekibi, eski teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gaziantep temsilcisi karşısında moral bulmaya çalışacak.
Gençlerbirliği, 18. hafta maçları öncesinde 22 puanla 9. sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği, Gaziantep Deplasmanında
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak.
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak.
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