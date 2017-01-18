- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklamaları ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 2-2 berabere sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaGençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ümit Özat
- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklamaları ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 2-2 berabere sona erdi.
- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından
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