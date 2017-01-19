- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 2-2 berabere sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçının Ardından - Advocaat (2)
- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 2-2 berabere sona erdi.
- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından
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