Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçının Ardından - Advocaat (2)

- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 2-2 berabere sona erdi.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçının Ardından - Advocaat (2)

- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 2-2 berabere sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat açıklamalarda bulundu.

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