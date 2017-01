Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat Önemli olan gruptan çıkmaktı. Başardığımız için mutluyuz



Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat 2-2'yi hak eden bir sonuç vardı



Eğer bir oyuncu ayrılmak istiyorsa o oyuncuyu unutun



Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 5. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı iyi bir oyun sergileyemediklerini, soyunma odasında sesini yükselttiğini kaydeden Özat, İlk yarı iyi oyun olmadı. Açıkçası devre arasında sesimizi biraz yükselttik. Değişiklikleri de yaptık. Önemli olan gruptan çıkmaktı. Başardığımız için mutluyuz şeklinde konuştu.



Takımın önemli oyuncularının farklı takımlara satılmasının hem Gençlerbirliği'nin hem de Türk futbolunun gerçekleri arasında yer aldığını kaydeden Özat, Takım önemli oyuncularını kulübün menfaati ve ülke futbolunun gerçekleri doğrultusunda başka takımlara sattık. Bu ortak ve doğru bir karardı. Üç oyuncumuz ayrıldığında uyum sürecini de düşünürsek sıkıntı çekeceğimiz bir gerçek. Başka takımların verdiği paraları bizim vermemiz mümkün değil. Yaşanılacak sıkıntı maç sonuçlarına hatta bize de yansıyabilir. Bunu bilerek bu karara evet dedim dedi.



Özat, Selçuk Şahin'in Gaziantepspor'a transfer olma dedikoduları için, Selçuk'a sezon sonuna kadar 2 buçuk milyon lira önermişler. Onun da yaşı belli, bu yaştan sonra daha iyi bir teklif alamaz ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE CEPHESİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat ise, karma bir takımla sahaya çıktıklarını ve beraberliği hak eden bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, Bu akşam karma bir takımla sahaya çıktık. Bazı oyuncularda doğru oyunculara doğru mantaliteyi ortaya koyduk. Çok iyi görüntüler sergiledikleri anlar oldu. 2-2'yi hak eden bir sonuç vardı. Oyuncularımın bu çalışma azminden gurur duyuyorum. Hak ettiğimiz bir sonuç vardı diye konuştu.



Advocaat Ankara 19 Mayıs Stadyumu hakkındaki bir soruyu, Harika bir zemin vardı. Bu stat eski bir stat ama futbol için uygun bir ortam vardı. Soyunma odaları biraz küçüktü onun dışında başka bir sorun yok diye cevapladı.



Türkiye Kupası'nda grup maçlarının ardından oynayacakları turu değerlendirilen Advocaat, Önümüzde pazar günü ve çarşamba günü oynayacağımız maçlar var. Benim merak ettiğim konu grup maçlarını bitirdik. Öteki turu tek maç oynayacağız. Turu geçen takım yine iki maç, iki maç şeklinde devam edecek. Niye bu tur tek maç, niye diğer turlar iki maç. Bizim de sahamızda olabilirdi. Bunu anlayamıyorum dedi.



MEHMET EKİCİ TRANSFERİNİN ARKASINDA BEŞİKTAŞ MI VAR BİLMİYORUM



Mehmet Ekici transferinde ortaya çıkan durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Advocaat, Şu anda çalışmalarımız sürüyor. Bir oyuncu bizim için katkı sağlayabilecekse getirmek istiyoruz. Mehmet Ekici iyi, çok beğendiğimiz bir oyuncu. Sözleşmesinin bitmesine 4 ay var. 4 ay için iyi bir para önerdik. Bilmiyorum arkasında ne var, Beşiktaş mı var Oyuncuyu da çalmıyoruz sonuçta 4 ay için çok fazla bir para ödüyoruz. 4 ay sonra da serbest kalacak. Ben bir kulübüm. Elimde 4 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncu var. 4 ay için buna çok iyi bir para veriyorlar. Anlamıyorum arkasında ne var. Çok zor bir durum. Benim takımımda olsaydı böyle bir paranın takımıma gelmesi beni çok sevindirirdi. Bir hoca olarak eğer bir oyuncu ayrılmak istiyorsa o oyuncuyu unutun. Bir oyuncu ayrılmak istediğini söylediğinde artık o oyuncu oynatamazsınız ifadelerini kaydetti.



Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacakları İstanbul Başakşehir maçı hakkında ise şöyle konuştu



Başakşehir'e çok saygı duyuyorum . Üst düzey bir iş yapıyorlar. Çok iyi denge yakalamış bir durumları var ama biz onları yenebilecek durumdayız. Ama bizim onları yenebilecek yetenekli oyuncularımız var. Aynı zamanda başkanımız ve yöneticilerimiz yeni oyuncular getirmek için çok çalışıyorlar. Bizimle birlikte işbirliği içinde çalışma gayretindeler. Onar istemiyor diye bir durum yok. Her oyuncuyu da getirmek istemiyoruz.