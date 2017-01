Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçları kapsamında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak gibi soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.



Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçları



Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 5. maçlar oynanacak. İşte haftanın programı:



17 Ocak Salı



12.00 Boluspor - Kayserispor



12.00 Anagold 24 Erzincanspor - Tuzlaspor



14.00 İnegölspor - Çaykur Rizespor



16.00 Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor



17.45 Bursaspor - Akhisar Belediyespor



19.45 Elazığspor - Galatasaray



18 Ocak Çarşamba



12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Belediyespor



14.00 Gümüşhanespor - Trabzonspor



14.00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor



16.00 Göztepe - Sivasspor



18.00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor



20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe



19 Ocak Perşembe



13.00 Kırklarelispor - Şanlıurfaspor



16.00 Gaziantepspor - Osmanlıspor



18.00 Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği



20.00 Medipol Başakşehir - Yeni Amasyaspor Ziraat Türkiye Kupası C Grubu



Süper Lig'in köklü ekiplerinden Gençlerbirliği bu sezon Türkiye Kupası'nda dolu dizgin yoluna devam ediyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan Gençlerbirliği bir üst tura yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Bu maçtan 1 puan çıkarırsa grubu lider tamamlamayı da garantileyecek. Gençlerbirliği'nin şimdiye kadar oynadığı maçlar şu şekilde:



Fenerbahçe 1 - 2 Gençlerbirliği



Gençlerbirliği 3 - 0 Menemen Bld



Gençlerbirliği 6 - 0 Amed Sportif



Amed Sportif 0 - 5 Gençlerbirliği



Fenerbahçe'nin ise grupta 7 puanı bulunuyor ve bu maçtan galibiyet aldığı takdirde bir üst tura çıkmayı matematiksel olarak garantileyecek. Fenerbahçe'nin şimdiye kadar oynadığı maçlarda şu skorları elde etti.



Fenerbahçe 1 - 2 Gençlerbirliği



Amed Sportif 1 - 1 Fenerbahçe



Menemen Bld 0 - 1 Fenerbahçe



Fenerbahçe 6 - 0 Menemen Bld



Türkiye Kupası grup statüsü nasıl olacak? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?



Gruplara yükselme hakkı kazanan 32 takım, seribaşı sistemine göre dörderli 8 gruba ayrılacaklar. Bu gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecekler. Son 16 turunda gruplarını lider bitiren takımlar, diğer grubun 2.'sini sahasında ağırlayacak ve tek maçlı eleminasyon sistemi uygulanacak. Ardından çeyrek final ve yarı final çift maç üzerinden oynanırken son olarak da final yine tek maç üzerinden oynanacak.



Kupanın finaliyle ilgili şu ana kadar kesin bir karar verilmezken, TFF Başkanı Yıldırım Demirören finalin yurt dışında oynanabileceğini söyledi.



Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı yayını



Türkiye Kupası'nda C grubunda mücadele eden Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak ve A2'den naklen yayınlanacak.



A2TV nasıl izlenir? A2TV frekans bilgileri



Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni kurduğu A2TV, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını da yayınlayacak. A2TV'yi digital platformlardan da izleyebiliersiniz. Digitürk 35. kanal, Tivibu 59. kanal, Teledünya 37. kanal ve Turkcell Tv 29. kanaldan takip edebilirsiniz.



A2TV'yi aynı zamanda Turksat 4A uydusu üzerinden aşağıdaki frekans bilgilerini girerek izleyebilirsiniz.



Frekans: 12053



Pol: H Sembol Hızı: 27500 5/6