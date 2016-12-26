Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1 Yendi

Süper Lig'de Gençlerbirliği, evinde Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek ilk yarıyı 22 puanda kapattı.

Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1 Yendi

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek yılı galibiyetle kapattı. 2 gol 1 asist ile oynayan Serdar Gürler oynadığı muhteşem oyunla takımının galibiyetinde başrol oynadı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada 4. dakikada Serdar Gürler ile golü bulan Gençlerbirliği, 17. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'u durduramadı. Rakibine oranla hücumda daha etkili olan başkent ekibi Serdar Güler 77. dakikada attığı golle yeniden öne geçti. 83. dakikada Uğur Çiftçi ile bir gol daha bulan kırmızı siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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GENÇLERBİRLİĞİ 22 PUANDA

Evinde 4 maç sonra kazanan Gençlerbirliği ilk yarıyı 22 puanda kapattı. Bursaspor ise 22 puanda kaldı.

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