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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.
Gençlerbirliği-Bursaspor Maçının Ardından - Ümit Özat
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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