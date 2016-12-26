Gençlerbirliği-Bursaspor Maçının Ardından - Ümit Özat

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi.

Gençlerbirliği-Bursaspor Maçının Ardından - Ümit Özat

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

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