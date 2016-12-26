Gençlerbirliği-Bursaspor Maçının Ardından - Hamzaoğlu'nun Açıklamaları (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi.

Gençlerbirliği-Bursaspor Maçının Ardından - Hamzaoğlu'nun Açıklamaları (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

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