GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.
Gençlerbirliği-Bursaspor Maçının Ardından - Hamzaoğlu'nun Açıklamaları (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads