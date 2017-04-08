Gençlerbirliği - Antalyaspor Maçının Ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Özat, Maç öncesi 'Bir puanı kabul eder misin' deseler, kabul eder oynamak istemezdim. Neticede Antalyaspor'a karşı oynuyorsunuz dedi.



Karşılaşmayı iki tarafın da kazanabileceğini dile getiren Özat, Öne geçtik ama anormal bir gol yiyince demoralize oluyorsunuz. Rakibimiz duran toplardan pozisyon yakaladı. Antalyaspor, az bir takım değil, önemli oyuncuları var ve sıralamadaki yerini hak ediyor diye konuştu.



Ligde kalmanın yanında üst sıralara çıkmak gibi hedeflerinin de olduğunu belirten Özat, Kadromuza baktığımızda bu çocuklar çok önemli işler yaptı. Sezonu buralarda bitirsek de iyi derim. Gaziantepspor maçı çok önemli, hedefimizi belirleyecek ve biz de en iyi şekilde hazırlanacağız şeklinde konuştu.



Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise galibiyet için Ankara'ya geldiklerini vurgulayarak, Gençlerbirliği kendi sahasında iyi oynayan bir takım dedi.



Maçta beklemedikleri anda gol yediklerine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti



Oyundan kopmadık, golü de bulduk. Oyun açısından beraberlik normal sonuç. Neticede puan alarak dönüyoruz. Yedi maçımız var, iyi sonuçlarla bitirmek istiyoruz. Takımımdan memnunum. Arada boşluk var. Bu boşlukta eksik oyuncularımız da aramıza katılacak. İlk 10'da kalmak istiyoruz ama ilk 10'un en iyi yerinde bitirmek istiyoruz.



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ERCAN ATA - ANKARA DHA