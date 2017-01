Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler Maçının Ardından - Ümit Özat

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Oyuncularımı kutluyorum, gruptan çıkmayı garantiledik. Önümüzde iki maç daha var, onları da kazanmak istiyoruz." dedi.



Futbol: Ziraat Türkiye Kupası



C Grubu lideri Gençlerbirliği, erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 yenerek, son 16 turunda oynamayı garantiledi



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan 3. hafta erteleme maçında Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 yenerek, liderliğini sürdürdü.



Antalya Mardan Stadı'nda yapılan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada rakibini farklı skorla yenen başkent temsilcisi, puanını 12'ye çıkararak, son 16 turunda oynamayı garantiledi.



Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ise 1 puanla son sırada kaldı.



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:



TAKIMLAR O G B M A Y Av P

1- Gençlerbirliği 4 4 0 0 16 1 15 12

2- Fenerbahçe 4 2 1 1 9 3 6 7

3- Menemen Belediyespor 4 1 0 3 2 11 -9 3

4- Amed Sportif Faaliyetler 4 0 1 3 2 14 -12 1