Gençler Zigana'da Hem Fotoğraf Çalıştı Hem Kaydı

Gümüşhane Gençlik Merkezi bünyesinde açılan fotoğrafçılık kursu 2017 yılındaki ilk saha eğitimini Torul ilçesine bağlı Zigana dağında bulunan kayak merkezinde gerçekleştirdi.



Kurs Eğitmeni ödüllü fotoğraf sanatçısı Mustafa Zengin'in önderliğinde düzenlenen eğitim gezisine 20 genç kursiyer katıldı. Kursiyerler, Zigana'nın eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarırken, manzara ve kayakçıları fotoğraflayabilmek için devamlı mekan değiştirdi.



Zigana gezisinin son derece faydalı geçtiğini ifade eden eğitmen Mustafa Zengin, "Soğuk hava ve zor arazi şartlarında arkadaşlarımızla güzel fotoğraflar çekebilmenin mücadelesini verdik. Zigana'da bulunduğumuz süre zarfında kursiyerler arkadaşlarımız ile eğitimin yanı sıra bol bol eğlendik. Kurs arkadaşlarımız ile ağırlıklı olarak fotoğraf çekmeden önce kompozisyonun önemine vurgu yaptık. Ayrıca eğitim konusu olarak doğa, manzara ve fotoğrafta açıların üzerinde konuştuk. Uygulamalı eğitimimizin yanı sıra kursiyer arkadaşlarımız kayak eğitmenlerinden aldıkları eğitimlerden sonra da bol bol kayarak eğlenceli vakitler geçirdiler. Bununla birlikte Zigana'da çekmiş olduğumuz fotoğraflarla arkadaşlarımız çeşitli sosyal medya platformlarında bu resimleri paylaşarak bir nebze de olsa Gümüşhane'nin tanıtımına katkı sağlamak istiyorlar. Bizim amaçlarımızdan biri de Gümüşhane'nin sosyo-kültürel değerini yükselterek, Gümüşhane'nin turistik yerlerinin tanıtılması ile ilimizin turizmde hak ettiği noktaya gelmesini sağlamaktır. Bize verdikleri destek ve sağladıkları katkılardan dolayı başta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan'a ve Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel'e, Kursiyerlerimize kayak eğitimi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayak eğitmenleri Hasan Şahin ve Yunus Avşar Yılmaz'a teşekkür ederim." dedi.



Işık kullanımı ve kompozisyon eğitimi verilen gezide ayrıca öğrenciler güneşli Zigana gününün tadını çıkardı ve bol bol da kayak yaptı. - GÜMÜŞHANE