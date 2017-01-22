Gençler Yeşilay Haftası'nda Yapılacak Etkinlikleri Konuştu

Afyonkarahisar Karahisari Genç Yeşilay Kulübü üyeleri, gençlik merkezi gönüllüleri ile bir araya gelerek 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda yapılacak etkinlikleri planladılar.



Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri bir araya geldikleri kulüp üyeleri ile Yeşilay Haftası'nda yapılacak etkinlikler ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıda sağlıklı bir yaşam için her zaman gençlerle birlikte olmak ve onları bağımlılıklardan uzak tutmak adına verimli kararlar alındığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR