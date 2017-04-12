Gençler Toplumsal Barışa Eğitimle Katkı Sağlayacak

Adıyaman Gençlik Evi Kültür Derneği tarafından başlatılan "Arabulucu Toplum Liderleri" projesi kapsamında Adıyaman'daki Suriyeli ve Türk 20 gence toplumsal barışa katkı sağlamaları amacıyla eğitim veriliyor.



Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Yeşim Çelik Süzer, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arabulucu Toplum Liderleri" projesiyle amaçlarının Suriyeli ve Adıyamanlı gençlerin arabulucuk eğitimleri almasını sağlamak olduğunu söyledi.



Eğitimden sonra gençlerin, etraflarında yaşanan sorunları barışçıl yönden çözmelerine yönelik beceriyi kazandırmayı amaçladıklarını belirten Süzer, "Barış içerisinde daha rahat yaşayabilmek, kültürler arası alışverişin sağlanması için böyle bir eğitim programı düzenledik. Bu eğitim programı sonunda bir çalışma programı oluşturacağız. Çalışma programının içeriği tamamen Adıyaman'a özgü olacak. Program kapsamında çeşitli etkinliklerimiz olacak." diye konuştu.



Süzer, Amerika Büyükelçiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında hem Suriyeli hem de Adıyamanlı gençlerin eğitimden yararlanmasını istediklerini kaydetti.



Kursiyerlerden Özlem Dedecan, daha önce arabulucuk alanında eğitim almadığını, bu eğitimle kendini yetiştireceğini düşündüğünü belirtti. Dedecan, "Burada aldığım eğitimi bundan sonraki hayatımda uygulamaya çalışacağım. Eğitim bittikten sonra yararlı olacağına inanıyorum."dedi.



Kursiyerlerden Suriyeli Muhammed Hafız ise proje kapsamında eğitim aldıklarını, bu eğitimin ardından toplumda ön yargılı olan insanlara yardımcı olacaklarını kaydetti.



Eğitmen Tunç Karaçay da gençlerin Adıyaman özelinde birlikte uyum içerisinde yaşamaları amacıyla projenin gerçekleştirildiğini anlattı. Karaçay, "Gençlere, ayrımcılık, çatışma çözümü, müzakere becerileri ve toplumsal arabuluculuk gibi konularda eğitimler veriliyor. Bazı oyunlar ve drama yöntemleri kullanılarak eğitim veriliyor. Eğitimden sonra bu gençler aldıkları bilgilerle, toplum içerisinde ön yargılı olan insanları bir araya getirecekler." dedi.