Gençler Sıfırın Altında 10 Derecede "Evet" Dedi

Konya'da bir grup genç, referanduma sunulması beklenen anayasa değişikliğine destek olmak amacıyla hazırladıkları kareografi ile bedenleriyle "Evet" yazdı.



Selçuklu Gençlik Platformu (SEGEP) üyesi gençler, Mevlana Meydanı'nda sıfırın altında 10 dereceyi bulan soğuğa rağmen bir araya gelerek koreografi oluşturdu.



SEGEP Başkanı Rafet Baştürk, ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren referandumda evet diyeceklerini belirterek, "Platform olarak milli birlik ve bütünlüğümüz için güçlü Türkiye yolunda biz de varız. İstikrarımız ve istikbalimiz için, yeni anayasa ve başkanlık sistemine biz de evet diyoruz." dedi.



Yeni anayasada 18 yaşındakilerin de milletvekili seçilebilmesine ilişkin düzenlemeyi çok önemsediklerini vurgulayan Baştürk, şöyle devam etti:



"Ülkemizin geleceği açısından önem arz eden bir sürecin içerisindeyiz. Hep birlikte tarihe tanıklık ediyoruz. Huzur şehri ve kadim Selçuklu başkenti Konya'dan bir mesaj veriyoruz. Farkındalık oluşturmak adına böyle bir çalışma yaptık. Gençlerimiz, sıfırın altında 10 derecede ülkemizin geleceğini inşa etmek ve güçlü Türkiye'yi oluşturmak için burada toplandı."



Baştürk, Türkiye'yi seven ve geleceğe aydınlıkla bakan herkesi referandumda "evet" demeye davet ederek, şunları kaydetti:



"Yaşadığımız dönem, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi milli mücadele dönemidir. Tüm dış mihraklara ve içimizdeki hainlere rağmen yeni Türkiye yolculuğumuzu hiç kimse durduramayacaktır. Biz bu ülkenin gençleri olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz'un, Ömer Halisdemir'in, Fethi Sekin'in ve tüm şehitlerimizin hesabını görmek için referandumda evet diyeceğiz. Türkiye'yi asla eski karanlık günlerine döndürmeyeceğiz."