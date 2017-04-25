Gençler Şehitler Abidesinde Buluştu

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında, 57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılan yaklaşık 5 bin genç, Çanakkale Şehitler Abidesini ziyaret etti. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.



57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden Çanakkale'ye gelen yaklaşık 5 bin genç, yürüyüşün ardından Çanakkale Şehitler Abidesini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kasidelerle devam etti. Ardından Bakan Kılıç, yaptığı konuşmada, "Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti Devletine giden yolun ön sözüdür. Çanakkale bir milletin, tüm dünyanın, tabiri caizse yedi düvelin yüklendiği noktada, o zamanın şartları içerisinde en üstün teknolojiyle donanmış düşmana karşı bir milletin sadece ama sadece yüreğindeki vatan, millet, bayrak sevgisi ve inancıyla direndiği, direnmekle beraber onu orada durdurduğu bir destandır" dedi.



Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu milletin ilk devleti değildir ama Allah'ın izniyle son devleti olacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır. Bugün Türkiye Cumhuriyetine ihanet edenlere, hem Türk Silahlı Kuvvetleri, hem emniyet güçlerimiz el ele kol kola beraberce cezalarını vermektedir ama siz gençler, bu milletin geleceği olacaksınız. Biz sizleri gördükçe, bu millete, devlete karşı olan aşkınızı gördükçe geleceğimizden eminiz."



Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar, SOLOTURK gösterisini ilgiyle izledi. Buradaki program, Bakan Kılıç ve katılımcıların şehitliklere karanfil bırakması ile sonra erdi. - ÇANAKKALE