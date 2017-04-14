Gençler Şarkılarıyla Önyargıları Kırdı

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Çocuk Meclisi üyeleri, Almanya'nın Wiesbaden Belediyesi ev sahipliğinde "Genç ve İnsan II" projesine katıldı.



Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden 3, Çocuk Meclisi'nden 8 çocuğun katıldığı proje barış ve umut temasıyla Almanya'nın Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden ve Berlin'de gerçekleştirildi. Barış ve umut temalı atölye çalışmalarının yanı sıra kültür gezilerinin de yapıldığı proje kapsamında gençler Hessen Eyalet Müsteşarı Mark Weinmeister ve Wiesbaden Belediye Başkanı Arno Gomann ile de bir araya gelerek gençlik projeleri hakkında bilgi aldı.



Hessen Eyalet Müsteşarı Mark Weinmeister, projenin önemine dikkat çekti. Weinmeister, "Doğrudan temas, farklılıkları ve önyargıları parçalamaktadır. Gençler siyaset, inançlar, kültür, aile ve toplumdaki benzerlik ve farklılıklar hakkında görüş alışverişinde bulunarak demokratik değer sistemi hakkında yeni şeyler öğreniyor" dedi.



Ziyaretin ardından Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi üyeleri Wiesbadenli gençlerle birlikte barış ve umut temalı 3 farklı dilde şarkı yazdı ve bu şarkıları birlikte seslendirdi. Sözlerini kendilerinin yazdıkları Türkçe, Almanca ve İngilizce şarkıları stüdyoda kaydeden gençler, bu sayede barış ve umut şarkılarını ölümsüz hale getirdi.



Wiesbaden ve Nilüferli gençlerin bir araya gelerek 2016 yılında başlattıkları ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Genç ve İnsan II" projesinde Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Çocuk Meclisi üyeleri, Wiesbaden kentinde gençlik politikası faaliyetlerinde de yer aldı.



Projenin Berlin ayağında da gençler Bundestag delegeleri ile yapılan toplantının ardından Berlin Duvarı etrafında bisiklet turuna katıldılar. Wiesbaden gençliğinin talebi üzerine 1945-1989 yılları arasında vicdan mahpuslarına cezaevi olarak hizmet veren Berlin Hohenschönhausen anıt müzesi de ziyaret edildi. - BURSA