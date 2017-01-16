Gençler Sabah Namazlarında Buluşuyor

Odunpazarı Müftülüğü tarafından iki haftada bir gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan 'Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları'nın dördüncüsü gerçekleştirildi.



Kadın-erkek herkesin katılabildiği buluşmalar, Reşadiye Camii'nde gençler ve kendini genç hissedenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan 'Sabah Namazı Buluşmaları'na günden güne artan genç cemaat ile önceki buluşmalara nazaran daha fazla kadın cemaat damgasını vurdu. Lise öğrencilerinin de katıldığı programda gençler bir sonraki programın ne zaman gerçekleştirileceğini merak içerisinde sorarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Sabah namazından hemen önce din görevlileri tarafından ilahiler, Kur'anı Kerim tilavetleri gerçekleştirilen program namazdan sonra da Aşr-ı Şerif ve tespihatlar ile devam etti.



Tespihattan sonra söz alan Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Abdullah Acar, "Ben sabah namazı buluşmalarını önemli buluyorum. Düşünenlerden emeği geçenlerden Allah razı olsun. Birlik ve beraberlik durup dururken olmuyor. Camilerimizi şenlendirmemiz lazım. Okunmayan Kur'an o evde garibtir, cemaatsiz cami garibtir. Birlik beraberliğimize dikkat etmemiz lazım. İslam medeniyeti cami merkezlidir. Eskiden 'Nerede buluşuyoruz? Caminin önünde buluşuyoruz. Nerede bir araya geliyoruz? Camide bir araya geliyoruz' derdik. Bütün sokaklar camiye çıkardı. Ama şimdi camilerimiz görünmeyen yerlerde, hizbe yerlerde maalesef. Bu yüzden camilerimizi yeniden İslam medeniyetinin merkezi yapmak durumundayız" dedi.



Program, edilen duaların ardından sona ererken, namazdan sonra her buluşmanın sonunda olduğu gibi cami bahçesinde sıcak çorba ikramında bulunuldu. Programa genç cemaatin yanı sıra vatandaşlar, din görevlileri, Odunpazarı Müftüsü Burhan Çakır, Bilecik İnhisar İlçe Müftüsü Yusuf Savuran ve ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Abdullah Acar katıldı. - ESKİŞEHİR