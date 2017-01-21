Gençler Organ Bağışına Pozitif Yaklaşıyor Ama Son Sözü Büyüklerde

TÜRKİYE'nin ilk organ nakli koordinatörlerinden Dr. Levent Yücetin, Türkiye'de gençlerin organ bağışına büyüklere oranla daha pozitif yaklaştığını, ancak ailede son sözü büyüklerin söylediğini belirtti.



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, Türkiye'de ilgili kurumların tüm katkı ve çalışmalarına rağmen organ bağışının istenilen düzeyde olmadığını söyledi. Yakınlarının beyin ölümü karşısında aile bireylerinin ölümü ve geri dönüş umudunu kaybetmediklerine dikkat çeken Dr. Yücetin, "Hasta yakınları, beyin ölümü gerçekleşen hastalarının organlarını bağışlama konusunda biraz çekimser. Sanki imza attıklarında yakınının ölüm belgesini imzalamış gibi hissediyorlar" dedi.



GENÇLER BİLGİLİ VE BİLİNÇLİ



Sağlık Bakanlığı'nın desteği ile organ bağışında ilerleme olduğunu aktaran Dr. Yücetin, "Bunun gelişebilmesi için birkaç jenerasyonun değişmesi lazım. Gençler bir yakınlarının beyin ölümü gerçekleştiğinde organ bağışına daha pozitif yaklaşıyor. Daha bilinçli ve bilgililer" diye konuştu.



SON SÖZÜ BÜYÜKLER SÖYLÜYOR



Organ bağışı konusunda gençler ne kadar bilinçli olursa olsun son sözü aile büyüklerinin söylediğine dikkat çeken Dr. Yücetin, "Son söz büyüklere kalıyor. Çünkü bu bizim kültürümüzde var. Büyüklerin sözüne uyan bir milletiz. Ne zaman ki bugünün gençleri geleceğin annesi, babası, ninesi, dedesi olacak, işte o zaman onlara sorulduğunda bu sıkıntıyı geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



ESKİDEN BÜYÜK TEPKİLER ALIYORDUK



Belki 20 yıl sonra organ bağışında istenilen düzeye gelinebileceğini belirten Dr. Levent Yücetin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama o güne geldiğimizde başarılı olabilmemiz için bugün çok başarılı olabilmemiz lazım. İnsan yaşarken organlarını bağışlasa da vefat durumunda yine aileye soruluyor. Ama yine de eskiye göre daha iyiyiz. Eskiden beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınlarına organ bağışından söz etsek büyük tepkiler alıyorduk. Şimdi değişti, çünkü beyin ölümü tanısı konulması konusunda yoğun bakımdaki hastayla ilgili doktorlar aile bireylerini bilgilendiriyor. Yoğun bakımdaki hastadan iyi haber alınamayınca aile içinde organ bağışı konuşulmaya başlanıyor."



YAŞARKEN AİLELERİNE SÖYLESİN



Organlarını bağışlamak isteyen bir kişinin yaşarken bu isteğini ailesine söylemesini öneren Dr. Yücetin, "Bu isteğini çok net olarak ailesine söyleyen hastaların beyin ölümü olduğunda aile 'Onun en son isteği zaten buydu. Organlarını bağışlıyoruz' diyor. Ancak hala radikal biçimde 'hayır' diyenler de var" diye konuştu.



- Antalya