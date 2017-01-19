Gençler İçin "İleri Düzey Kış İzci Kampı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) iş birliğiyle organize edilen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı 21 Ocak'ta başlayacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bolu Kış Kampı, katılımcı gençlere günlük hayatın karmaşasından, teknoloji ve internetin getirdiği sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze, sosyal ve gerçek iletişim imkanı sağlayacak.



Zorlu kış ve doğa şartlarında hayatta kalma eğitimlerine de ev sahipliği yapacak ve 21 Ocak-12 Şubat'ta gerçekleştirilecek kampa, bin 400 izci katılacak.



Her sene yarı yıl tatilinde düzenlenen kamptaki izcilik faaliyetlerinin ve eğitimlerinin büyük çoğunluğu arazide gerçekleştirilecek. Kamp sırasında kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimler verilecek.



Son kafi·le Suri·yeli· i·zci·lerden oluşacak



Çoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izcilerinden oluşan 500 kişilik ilk izci kafilesi 21 Ocak'ta, ikinci kafile ise 29 Ocak'ta, Suriyeli çocuk ve gençlerden oluşacak olan son kafile de 4 Şubat'ta ileri seviye izcilik eğitimleri almak için Bolu'daki kamp alanına uğurlanacak.



Doğa ve hava şartları, yaşam koşulları gibi nedenlerle Bolu Kış Kampı'na izcilik alanında deneyimli olan gençler katılabiliyor. Kampa katılabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ümraniye Yaz İzci Kampı'na en az iki kez, Çanakkale Milli Bilinç Kampı'na da birer kez katılmış olmak gerekiyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile kampa ulaşım, yemek ve sağlık gibi alanlarda lojistik destek veriyor.