Gençler İçin En Uzak Köylere Kadar Servis Hizmeti

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında, Kırşehir'in en ücra köylerine kadar gençler için özel servis araçları hizmet veriyor.



Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın, gençlik merkezlerinden gençlerin azami seviyede istifade edebilmesi amacıyla başlattığı "Merkezim Her Yerde Projesi"ni yaklaşık bir aydır il genelinde sürdürdüklerini belirtti.



Kent merkezi ile Kaman ve Mucur ilçelerinde bu merkezlerden bulunduğunu ifade eden Aslan, diğer ilçeler ile köylerdeki gençlere bu merkezler eliyle hizmet verdiklerini söyledi.



Proje kapsamında ulaşım zorluğu nedeniyle merkezlere gelemeyenler için servis araçları tahsis ettiklerini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:



"Ulaşım zorluğu nedeniyle gençlik merkezi faaliyetlerine katılamayan gençleri araçlarla bulundukları yerlerden alıyoruz. Merkezde bir servis aracımız var. En ücra köylere kadar gidiyor. Merkeze gelen gençler, akşama kadar faaliyetlere katılıyorlar. Sonra da köy ve mahallelere götürerek evlerine bırakıyoruz. Gençlik merkezi olan yerler kendi bölgelerinde servisler kaldırıyor. Biz de gençlik merkezi olmayan ilçelerin en ücra köylerine kadar giderek servisle merkeze getiriyoruz. Yaklaşık bir aydır bu proje uygulanıyor. İl merkezinde 60, ilçelerle birlikte 100 genci gençlik merkezlerinin faaliyetlerine katılabilmeleri için taşıyoruz. Bu sayı giderek artacaktır."



Aslan, servislere taşınan gençlerin, merkezlerdeki sportif ve kültürel faaliyetler ile kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.