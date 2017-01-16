Gençler İçin Büyük İşbirliği

Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı ve Antalya ODTÜ Mezunları Derneği, lise çağındaki gençlerin biraraya gelmesi, sosyalleşmesi ve eğitim eksikliklerin giderilmesiyle amacıyla Gençlik Merkezi kurulması için işbirliğine gidiyor.



Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali'yle Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden ODTÜ'nün Mezunlar Derneği ile kurduğu işbirliğinde yeni bir adım daha atıyor. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın da paydaşı olacağı yeni çalışmayla 2 bin 500 metrekare alan içinde Gençlik Merkezi kurulacak.



Üçlü protokol imzalanacak



Üç kurum ardasında imzalanacak protokolle hayata geçirilecek projede Antalya ve çevre illerde lise öğrencilerinin biraraya gelmesi, sosyalleşmeleri ve eğitimsel eksikliklerin giderilmesini sağlanması, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan korunmak için ihtiyaç duydukları desteğin verilmesi hedefleniyor.



Cumhuriyetçi ve Atatürkçü gençler



Gençlere burs ve destek sağlanması da protokolün hedefleri arasında yer alırken aynı zamanda öğrencilere 'Cumhuriyetçi ve Atatürkçü' gençlik bilincinin aşılamak doğrultusunda kültürel ve sosyal projelerin üretilmesi için programlar hazırlanması da öngörülüyor.



Gezi parkı ODTÜ geleneğine



İmzaların atılmasının ardından 10 yıl boyunca geçerli olacak protokol aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi'nin 17 bin metrekarelik, semt spor sahalı, anfitiyatrosu, meydan düzenlemesi ve yapay göletiyle bir kompleks niteliğinde bulunan Gezi Parkı'nda her türlü faaliyetin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını da kapsıyor.



Gençlik parkı



Protokole göre 3 kurum işbirliğinde 2 bin 500 metrekare bir alan üzerinde 'Gençlik Parkı' kurulacak. Park iki aşamada tamamlanacak. İlk aşamada, 140 metrekarelik prefabrik yapı, açık alan düzenlemesiyle bir de kafenin yapımı gerçekleştirilecek. Yapı içinde sekretarya, gençlik temsilci odası, okuma ve çalışma bölümleri, toplantı salonu, dijital ve basılı kütüphane, yönetim odası ve sağlık destek birimi yer alacak. İkinci aşamada ise içinde 70 kişilik cep sineması ve seminer odasının yer alacağı tek katlı bir binanın yapılması protokolde öngörülürken bu çalışmayla birlikte Gençlik Parkı da hayata geçirilmiş olacak. - ANTALYA