Gençler Derslere Video İzleyerek Hazırlanıyor

TURAN KAZAK - OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğretim görevlisi Celal Karaca, hazırladığı "etkileşimli kısa videolarla öğrenme modeli" sayesinde eğitimi eğlenceli hale getirmenin yanı sıra gençlerin ev ödevi verilmeden derse hazırlanmasına imkan sunuyor.



ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Karaca, doktora tez araştırması kapsamında, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümlerinden 220 öğrenci için "etkileşimli kısa videolarla öğrenme modeli" hazırladı.



Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin sosyal medyada kısa video izlemeye geniş zaman ayırdığını, kendisinin de eğitim alanında bundan yararlanma hedefiyle modeli oluşturduğunu söyledi.



Modelin, geleneksel eğitim sisteminde kullanılanlardan farklı olduğunu anlatan Karaca, "Geleneksel modelde öğretmen sınıfa geliyor ve öğrencilere o haftanın konusunu, dersini anlatıyor. Sonra sınıfta örnekler çözüp, daha üst düzey örnekleri ev ödevi olarak veriyor. Bu modelde ise ev ödevi ortadan kalkıyor. Bunun yerinde ders öncesinde farklı materyallerle öğrenciler, o haftanın konusuna ilişkin ön çalışma yaparak geliyor. Sınıfta ise öğretmen desteğinde ve diğer öğrencilerle iş birliği içerisinde daha üst düzey öğrenme hedefleniyor." diye konuştu.



- Öğrenciler soruları cevaplayıp geliyor



Modelle dersleri daha zevkli hale getirdiklerini belirten Karaca, şöyle devam etti:



"Konularla ilgili etkileşimli videolar hazırladık. Kısa videoların üzerine farklı etkileşim özellikleri ekledik. Öğrencilerin videoda cevaplamaları için sorular hazırladık. Gençlerin videodaki etkileşimli sorular aracılığıyla daha iyi öğrenmeleri sağlanıyor. Öğrenciler derse gelmeden önce hazırladığımız kısa videoları izleyerek ön eğitim alıyor. Biz de sistem üzerinden, öğrencilerin videoyu izleyip izlemediklerini, hangi sorulara doğru veya yanlış cevaplar verdiklerini takip edebiliyoruz. Öğrencilerin yanlış cevap verdiği soruları sınıfta tekrar anlatarak eksiklerini gidermeye çalışıyoruz"



Karaca, "Geleneksel gruba göre, bizim öğrenme modelini uyguladığımız grubun akademik başarısında iyileşme olduğunu gördük." dedi.



"Ev ödevleri çoğu zaman sıkıcı oluyordu"



Öğrencilerden Fatih Vurgun ise klasik sistemdeki ev ödevlerini yapmakta zaman zaman sıkıntı yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Eskiden ev ödevleri vardı ve bu çoğu zaman sıkıcı oluyordu. Ama artık sosyal medyada izler gibi evimizde o dersle ilgili hazırlanmış videoları izliyoruz. Etkileşimli videolarda bize birtakım sorular soruluyor. Biz de sorulara cevap veriyoruz. Takıldığımız yerler olursa okulda öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla konu hakkında görüşmeler yapıyoruz. Bu da başarı ve motivasyonumuzu olumlu etkiliyor."