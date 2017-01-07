Gençler'den G.saray'a: Ahmet Çalık'ı Yollarız...

Galatasaray'ın Ahmet Çalık ısrarı devam ediyor. Gençlerbirliği cephesi "Galatasaray şartlarımıza evet derse Ahmet'i alırlar" dedi.

Galatasaray'ın kadrosunu katmak istediği Ahmet Çalık için yapılan görüşmelerden henüz olumlu sonuç çıkmadı. Ahmet Çalık'a karşılık 5 milyon Euro isteyen Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, indirime gitti ancak taraftar yine de anlaşamadı.

Bugün Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Ahmet Çalık için 2 milyon Euro teklif yaptık. Top Gençlerbirliği'nde. Onlar da biraz indiler. Belki arada buluşuruz" dedi.

GALATASARAY EVET DERSE OLUR

Nazifoğlu'nun bu açıklamasının ardından konuşan Gençlerbirliği Basın ve Medyadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Koç, "İlhan Cavcav, Galatasaray Başkanı'na Ahmet Çalık için şartlarını iletti. Ahmet Çalık, yetiştirdiğimiz ve çok önem verdiğimiz bir futbolcu. Transferde önünü kesmek gibi bir amacımız yok. Ancak şartların oluşması gerekiyor" dedi.

BİZ PLANIMIZI YAPTIK

Ahmet Çalık'ı önünü kesmek gibi bir durumları olmadığını anlatan Koç, "bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro'nun altında konuşulduğunu biliyorum. Son görüşmelerde yer almadım ama biz kulüp olarak Ahmet Çalık gider ya da kalırsa planımızı ona göre yaptık. Galatasaray taleplerimize evet derse Ahmet Çalık'ı yollarız. Top artık Galatasaray'da" diye konuştu.

Aydın Cingöz - Futbolarena