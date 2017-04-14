Gençler, Çocuklardan Daha Fazla Oyuncak Alışverişi Yapıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, çocuklar için üretilen oyuncakların çoğunu genç nesil satın alıyor.



Milenyum nesli olarak adlandırılan 18-35 yaş aralığındaki bireyler, yapılan bir araştırmaya göre 2016 yılında İngiltere'de her 11 oyuncaktan birini kendilerine alarak pazarın gelişmesinde büyük bir etken oluşturuyor. 300 milyon poundluk (372 milyon dolar) genç-çocuk nesil kendilerine hitap eden oyuncak pazarını, toplam oyuncak pazarından tam üç kat fazla hızla büyüterek büyük bir yükselişe sebebiyet veriyor.



Araştırma ayrıca, çocuksuz yetişkinlerin oyuncaklara, çocuklu yetişkinlerden daha fazla para ayırdığını göstererek ilginç bir istatistiği de gözler önüne seriyor. Oyuncak almanın daha çok içgüdüsel geliştiğini belirten araştırma, online alışverişin ve marketlerde kasa önündeki oyuncakların pazarda büyük etki sahibi olduğunu belirtiyor.



Londra merkezli alışveriş analiz grubu NDP Grup tarafından yapılırken, İngiliz yetişkinlerin (18+) kendileri için oyuncak alarak sektörün gelişmesinde büyük pay sahibi olduklarını ortaya koyuyor.



2012 yılından bu yana yaklaşık yüzde 65 oranında büyüyen yetişkinlere hitap eden oyuncak sektörü, sadece 2016 yılında yüzde 21 büyüme göstererek hızla ilerlediğini gözler önüne sermiş oldu. Milenyum neslinin ise bu harcamaların yaklaşık yüzde 50'sini oluşturduğunun altı çizildi. Araştırmaya göre ayrıca, erkekler kadınlara oranlara çok daha fazla alışveriş yapıyor.



Favori oyuncakların başında ise Star Wars ve Lego setleri geliyor.