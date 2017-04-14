Gençler, Bakan Avcı İle Ecdadın İzinde



Esenler Belediyesi, tarihi ve milli bilinçlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Esenlerli 2023 genci, "Diriliş Gezisi" kapsamında Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı Bilecik ve Söğüt'e götürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun Esenler'den uğurladığı gençler, Diriliş Gezisi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile bir araya geldi.

ECDADA DUALAR

Gençler, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uç Beyi Ertuğrul Gazi ile eşi Halime Hatun'un türbesini ziyaret ederek dualar ettiler. Geziye katılan gençler, gezinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Derslerimizde öğrendiklerimizi burada pekiştirdik. Yaklaşık 600 yıl dünyaya hükmeden bir imparatorluğun filizlendiği toprakları gezmek ve atalarımızın kabirlerini ziyaret etmek bizleri oldukça duygulandırdı. Bizlere bu imkanı sağlayan Esenler Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dediler. Esenlerli gençlerle bir araya gelen Bakan Nabi Avcı onlarla bir süre sohbet ettikten sonra ecdadın izini sürdükleri için öğrencileri tebrik etti.

TÜRKİYE'YE MODEL BİR GENÇLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ziyaretlerin ardından Söğüt Stadı'nda bir program düzenlendi. Programda konuşan Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, "Müslüman gence yakışan; güzel ahlâk ve edeptir, kendisine ait olan sembolleri tanımasıdır. Esenler Belediyesi olarak erdemli, şuurlu bir gençlik istiyoruz. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarla Türkiye'ye model bir gençlik için çalışıyoruz. Bugün burada ziyaret ettiğimiz, görmediğimiz ama inanç ve ahlâk değerlerini taşıdığımız Ertuğrul Gazi'nin taşıdığı değerleri taşıyacak gençler olun istiyoruz" diye konuştu.

ECDADINI TANIMAYAN GELECEĞİNİ TAYİN EDEMEZ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da Esenler Belediyesi'nin, ilçede yaşayan 18-25 yaş grubu gençlerin Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik ve Söğüt'e gelerek, diriliş ruhunu yaşamasına vesile olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Ecdadını tanımayan geleceğini tayin edemez" diyen Avcı, "Bu projeyi düzenleyen Esenler Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin tarih bilincini ve tarih ilmine ilgisini artıracak bu tür projelerimizin bütün belediyelerimize örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Büyük bir medeniyetin doğuşuna şahitlik eden bu mukaddes topraklarda Ertuğrul Gazi'yi, Osman Bey'i, Şeyh Edebali'yi, vatanımız ve mukaddesatımız için canlarını seve seve feda eden bütün alplerimizi, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun" dedi.

BAKAN AVCI'DAN GENÇLERE KİTAP TAVSİYESİ

Vatanın manevi mimarlarını yakından bilmeleri ve sevmeleri için gençlere usta yazarların kitaplarını tavsiye eden Avcı, "Bu ziyaretlerin daha da bereketlenmesi, sizlerde derin karşılıklar bulması için bazı kitap tavsiyelerim olacak. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir, rahmetli Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı ve Köprü romanları, Kemal Tahir'in Devlet Ana, bir de uçak kazasında kaybettiğimiz rahmetli Remzi Oğuz Arık'ın Coğrafyadan Vatana kitaplarını mutlaka okuyunuz. Esenler Belediyesi kültür faaliyetleri kapsamında bu ziyaretin hatırası olarak bu küçük koleksiyonu da size hediye edecektir. Siz de genç kardeşlerinize vererek, bu toprakların nasıl vatan kılındığının, bu toprakların değerinin nasıl bilinmesi gerektiğinin örneğini çoğaltarak vermiş olursunuz" şeklinde konuştu.

MEHTERANLARDAN DİRİLİŞ MARŞLARI

Konuşmasının ardından Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Bakan Avcı'ya, "AB-RU'larda Su Kasidesi" sergisinin kataloğunu, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'ya ise Esenler Belediyesi Sanat Evi öğrencilerinin yaptığı bir tablo hediye etti. Program, Diriliş Mehteran Ekibi'nin mehter marşları ile sona erdi.