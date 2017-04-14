Gençler İçin Felsefe Atölyesi 14 Nisan 2017 – 19: 30'da başlıyor.



15-17 yaş arası herkes katılabilir.



Katılım ücretsizdir.



Kontenjan sınırlıdır. Lütfen ön kayıt olunuz..



http://aktiffelsefebursa.org/gencler-icin-felsefe-atolyesi/



Program Detayları:



Doğu ve Batı Felsefelerine göre "İnsan Nedir?" sorusuna karşılaştırmalı olarak farklı filozof, kültür ve öğretilerde yanıtlar aradığımız 17 haftalık seminer dizimiz psikoloji pratikleri, tarih ve doğa gezileri, sine-forumlar, kamplar, okumalar ve sosyal çalışmalarla desteklenmektedir.



Seminer Konuları



Etik ve Ahlak, İnsan Nedir?



Bhagavad Gita, Kendini Tanıma Mücadelesi ve İnsanın İç Çelişkisi



Tibet Felsefesi ve Yaşamın Üç Aşaması



Buda ve Acıdan Kurtuluş



Aristoteles; Mutluluk ve erdem nedir?



Plotinus ve Aşk



Toplum Bilim



Birey, Toplum, Devlet; Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan Nedir?



Birlikte Yaşam ve Toplumda Roller



Platon ve Felsefesi; Yurttaşlık Bilinci ve İdeal Devlet



Stoacılar ve Özgür İrade



Immanuel Kant, Evrensel Ahlak Yasası ve İyi İstenç



Konfüçyus ve Felsefesi



Tarih Felsefesi



İnsanlığın hafızası olarak tarih



Tarih İçinde İnsan ve İnsanın Sorumluluğu Nedir?



Geçmişten Günümüze Sosyopolitik Formlar.



Tarih-Mitoloji ilişkisi



Psikoloji



Bilinç, Dikkat, Hafıza, Konsantrasyon, Zeka, Alışkanlıklar, İmajinasyon, İrade gibi konular psikoloji pratikleriyle birlikte işlenecektir.



Adres:



Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14



Nilufer / Bursa



(FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Aktiffelsefe Bursa



Mekan Adresi : Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası),Nilüfer - Bursa



Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Gençler Aranıyor!



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır