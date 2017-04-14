Gençler Aranıyor!
Gençler İçin Felsefe Atölyesi 14 Nisan 2017 – 19: 30'da başlıyor.
Gençler İçin Felsefe Atölyesi 14 Nisan 2017 – 19: 30'da başlıyor.
15-17 yaş arası herkes katılabilir.
Katılım ücretsizdir.
Kontenjan sınırlıdır. Lütfen ön kayıt olunuz..
http://aktiffelsefebursa.org/gencler-icin-felsefe-atolyesi/
Program Detayları:
Doğu ve Batı Felsefelerine göre "İnsan Nedir?" sorusuna karşılaştırmalı olarak farklı filozof, kültür ve öğretilerde yanıtlar aradığımız 17 haftalık seminer dizimiz psikoloji pratikleri, tarih ve doğa gezileri, sine-forumlar, kamplar, okumalar ve sosyal çalışmalarla desteklenmektedir.
Seminer Konuları
Etik ve Ahlak, İnsan Nedir?
Bhagavad Gita, Kendini Tanıma Mücadelesi ve İnsanın İç Çelişkisi
Tibet Felsefesi ve Yaşamın Üç Aşaması
Buda ve Acıdan Kurtuluş
Aristoteles; Mutluluk ve erdem nedir?
Plotinus ve Aşk
Toplum Bilim
Birey, Toplum, Devlet; Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan Nedir?
Birlikte Yaşam ve Toplumda Roller
Platon ve Felsefesi; Yurttaşlık Bilinci ve İdeal Devlet
Stoacılar ve Özgür İrade
Immanuel Kant, Evrensel Ahlak Yasası ve İyi İstenç
Konfüçyus ve Felsefesi
Tarih Felsefesi
İnsanlığın hafızası olarak tarih
Tarih İçinde İnsan ve İnsanın Sorumluluğu Nedir?
Geçmişten Günümüze Sosyopolitik Formlar.
Tarih-Mitoloji ilişkisi
Psikoloji
Bilinç, Dikkat, Hafıza, Konsantrasyon, Zeka, Alışkanlıklar, İmajinasyon, İrade gibi konular psikoloji pratikleriyle birlikte işlenecektir.
Adres:
Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14
Nilufer / Bursa
(FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Aktiffelsefe Bursa
Mekan Adresi : Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası),Nilüfer - Bursa
Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Gençler Aranıyor!
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır