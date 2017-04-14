Gençler Aranıyor!

Gençler İçin Felsefe Atölyesi 14 Nisan 2017 – 19: 30'da başlıyor.

Gençler Aranıyor!

Gençler İçin Felsefe Atölyesi 14 Nisan 2017 – 19: 30'da başlıyor.

15-17 yaş arası herkes katılabilir.

Katılım ücretsizdir. 

Kontenjan sınırlıdır. Lütfen ön kayıt olunuz..

http://aktiffelsefebursa.org/gencler-icin-felsefe-atolyesi/

Program Detayları:

Doğu ve Batı Felsefelerine göre "İnsan Nedir?" sorusuna karşılaştırmalı olarak farklı filozof, kültür ve öğretilerde yanıtlar aradığımız 17 haftalık seminer dizimiz psikoloji pratikleri, tarih ve doğa gezileri, sine-forumlar, kamplar, okumalar ve sosyal çalışmalarla desteklenmektedir.

Seminer Konuları

Etik ve Ahlak, İnsan Nedir?

Bhagavad Gita, Kendini Tanıma Mücadelesi ve İnsanın İç Çelişkisi

Tibet Felsefesi ve Yaşamın Üç Aşaması

Buda ve Acıdan Kurtuluş

Aristoteles; Mutluluk ve erdem nedir?

Plotinus ve Aşk

Toplum Bilim

Birey, Toplum, Devlet; Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan Nedir?

Birlikte Yaşam ve Toplumda Roller

Platon ve Felsefesi; Yurttaşlık Bilinci ve İdeal Devlet

Stoacılar ve Özgür İrade

Immanuel Kant, Evrensel Ahlak Yasası ve İyi İstenç

Konfüçyus ve Felsefesi

Tarih Felsefesi

İnsanlığın hafızası olarak tarih

Tarih İçinde İnsan ve İnsanın Sorumluluğu Nedir?

Geçmişten Günümüze Sosyopolitik Formlar.

Tarih-Mitoloji ilişkisi

Psikoloji

Bilinç, Dikkat, Hafıza, Konsantrasyon, Zeka, Alışkanlıklar, İmajinasyon, İrade gibi konular psikoloji pratikleriyle birlikte işlenecektir.

Adres:

Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14

Nilufer / Bursa

(FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Aktiffelsefe Bursa

Mekan Adresi : Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası),Nilüfer - Bursa

Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Gençler Aranıyor!

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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