Gençler Antalya'da Yerel Basının Dijital Dönüşümünü Tartıştı

Basın İlan Kurumu(BİK) tarafından "Erasmus+" kapsamında 7 farklı bölgede yapılacak olan "Gençlerin Katılımı ile Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Akdeniz Bölgesi Çalıştayı"nın 5. ayağı Antalya'da gerçekleştirildi.



Akra Otel'de düzenlenen çalıştaya, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 25 öğrencinin yanı sıra, BİK Antalya Şubesi'nden Burak Nüzket, Sefa Ünlü ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.



Katılımcılar, yazılı basının sorunlarını, bu sorunlara karşı çözüm önerilerini, dijital dönüşüm süreçlerinde nelere dikkat edileceğini, dünyada ve Türkiye'de karşılaştıklarını doğru veya yanlış uygulamaları çalıştayda paylaşma şansı buldu.



Çalıştayda konuşan BİK Proje Birimi Koordinatörü Cenk Koray Doğan, BİK'in asli görevinin kamuya ait resmi ilanların, bu ilan ve reklamları yayınlama hakkında sahip olan süreli yayınlarda yayınlatılmasına aracılık ettiğini kaydetti.



Resmi ilanların doğru mecrayı bularak amacına ulaşması gerektiğini belirten Doğan,"Bunu yaparken de kamu kaynağı doğru aktarılmalıdır. Bugün geldiğimiz noktada sadece gazetelerin değil, resmi, ilanların da geleceği tartışmaya çalışmak isteniyor. Hatta açılıyor. İnsanlık tarihi boyunca bilgi almaktan insanlık hiç vazgeçmedi, bundan sonrada vazgeçmeyecek, gazetecilik faaliyet, devam edecek.Adı bir türlü tam olarak konulamayan tartışma konusu bu bilginin kitlelere hangi araçla aktarılacağıdır. Resmi ilan ve reklamların en doğru kanalla hedef kitleye hangi araçla ulaştırılacağıdır" dedi.



"Yerel basının en önemli sorunları"



"Devletler için para basmak neyi sembolize diyorsa, resmi ilan ve reklamlarda aynı durumu ifade ediyor" diyen Doğan,"Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijitalleşme, ekonomik ve ticari sektörlerde başlamış durumda. Yazılı basın sektörümüzü de bu dönüm sürecinin dışında görmek mümkün değildir. Yazılı basın sektörünün yıllardır süregelen ekonomik sorunlarının yanı sıra nitelikli personel kıtlığı, teknolojik alt yapı yetersizliği,meslek ilke ve politikaların yıpranması, reklamın diğer mecralara kayması gibi yapısal sorunlar bulunmakta olup, bu sorunların biran önce çözüme kavuşturulması gerekir. Kurumumuz yazılı basının içinden doğan bir kurum olarak, sektörün yapısal ve dijital dönüşümüne öncülük etmekte bu çerçevede ürettiği projelerle, sektörümüzü geleceğe hazırlamaktadır. Devletimizin imkan ve kabiliyetleri yıllar öncesine çok daha iyi" dedi.



"18-24 yaş arasında internet kullanımı yüzde 99"



Doğan, gençlere yönelik projeler yapmadıklarını belirterek, gençlerin katılımıyla çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini vurguladı.



Yaptıkları araştırmaların sonuçlarından bilgiler veren Doğan,"35 yaş altı bireylerde internet kullanım oranı yüzde 90 seviyelerinde. 18-24 yaş aralığında ise bu oranının yüzde 99'lara ulaştığını görüyoruz. Bu veriler bize gösteriyor ki gençlerin katılımı olmadan böyle bir işe girişmek hem eksik olacak hem de doğru olmayacak. Bizde BİK olarak yazılı basına olan desteklerimizi sürdürürken diğer yanda yazılı basının dijital dönüm süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmakla ilgili projeleri hayata geçiriyoruz. Bu noktada gençleri olayın içine katarak ilerlemenin doğru olacağına karar verdik" diye konuştu.



Çalıştay hakkında



Her bölgede 25 gencin katılımıyla yapılacak çalıştaylarda, yerel yazılı basının dijitale dönüşümü ve İnternet Yasa Tasarısı'nın oluşturulması sürecinde, gençlerin fikir ve görüşlerini almak amaçlanıyor.



Ege Bölgesi Çalıştayı 9 Mayıs'ta İzmir'de, Doğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı 16 Mayıs'ta Erzurum'da yapılacak. - ANTALYA