Gençler 81 İlde Şehitleri Anacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümünde, "Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak" sloganıyla 81 ilde yürüyüş ve anma programları düzenlenecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre etkinlik kapsamında, Sarıkamış başta olmak üzere 81 ilde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü yapılacak. Sarıkamış'ta düzenlenecek anma programı, yarın şehit ve gazi aileleri onuruna verilecek yemekle başlayacak. Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi'nde okunacak mevlidin ardından, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek.



Programın ikinci gününde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılacağı kardan heykeller sergisinin açılışı yapılacak ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki meşaleli kayak gösterisinin ardından konser düzenlenecek. Gece ise Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarih sohbetinde gençlerle bir araya gelecek.



Etkinliğin son günü 8 Ocak Pazar günü ise Kızılçubuk Zirve ile Yukarı Sarıkamış Şehitliği arasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak Kızılçubuk mevkisinden başlayarak Sarıkamış Şehitliği'nde sona eren yürüyüş, Kızılçubuk toplanma alanında yapımı süren gölet ve yol inşaatı nedeniyle, bu yıl Kars merkezde yapılacak.



Program kapsamında yaklaşık 5 bin kişi, başlangıç noktası Yenimahalle Garnizon Şehitliği'nde toplanarak, Şehit Er Asım Akçay Sokak, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi, Faik Bey Caddesi ve Kazım Paşa Caddesi istikametlerini takiben Ebul Hasan Harakani Külliyesi alanına gelecek. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yürüyüş, bu alanda yapılacak dua ve anma programıyla sona erecek.



Ayrıca, 81 ildeki etkinlikler kapsamında, tüm illerde tiyatro, konferans, seminer ve konserler düzenlenecek.



Bakan Kılıç'ın açıklamaları



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, anma programları çerçevesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce gencin, şanlı ecdadın gösterdiği büyük fedakarlığı yüreklerinde yaşayacağını belirtti.



Bakan Kılıç, gençlere tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak, tarih şuurunu ve birlik duygusunu artırmak adına, anma programlarına büyük önem verdiklerini kaydetti.



Açıklamada Kılıç'ın şu ifadelerine yer verildi:



"Böylesine önemli programlara gençlerimizin katılmaları, şanlı ecdatlarının bu toprakların birliğini ve bütünlüğünü korumak için gösterdiği mücadeleyi yüreklerinde yaşama ve gelecek nesillere aktarma adına çok önemli. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştireceğimiz anma programlarında binlerce gencimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacak."