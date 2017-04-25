Gençler, 57'nci Alay Şehitleri İçin Yürüdü

Gençler, 57'nci Alay şehitleri için yürüdü

57'nci Alay şehitleri için sabah namazından sonra şehitliğe yürüdüler



İSTANBUL - Osmanlı İmparatorluğu ordusuna mensup, 35. Osmanlı Padişahı 5'inci Mehmed tarafından Altın ve Gümüş İmtiyaz Madalyaları ve Harp Madalyası ile ödüllendirilen 57'nci Piyade Alayı şehitleri için gençler Edirnekapı şehitliğine yürüyüp dualar okudu.

Eyüp Belediyesi'nin destekleri ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda gençler "57'nci Alay Şehitleri" için Eyüp Meydan'dan Edirnekapı Şehitliğine yürüdü. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdür Vekili Hüsamettin Yurdaer, İstanbul Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cemil Boz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda genç katıldı. Sabah namazının Eyüp Sultan Camiinde kılınmasının ardından meydanda toplanan gençlere, Çanakkale'de askerlere yapılan yarma çorbası ikram edildi. Meydanda toplanan gençlerden bazıları savaş döneminde Türk Askerlerinin giydiği kıyafetleri giyerek yürüyüşe katıldı. 100 metrelik dev Türk Bayrağı ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" Sloganları ile Eyüp Meydan'dan yürüyüşe başlandı. Edirnekapı Şehitliğine kadar yürüyen gençler saygı duruşunun ardından İstiklal Marşını okudu. Ardından Kur'an-ı Kerim okunup, 57'nci Alay hakkında bilgi verilip, şehitlere dualar edildi.

"57'nci Alay atasının emrine uyarak ölümü göze almıştır"

Bayrak ve vatan için Türk Milletinin gözünü kırpmadan canını verdiğini vurgulayan İstanbul Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cemil Boz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Sizlere savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' emrine karşı hiç tereddüt etmeden canının ortaya koyan bir milletin hangi ruh ile düşmana karşı savaş verdiklerini unutmamak gerekiyor. 57'nci Alay atasının emrine uyarak ölümü göze almıştır. 25 Nisan 1915 sabahı bir kurban bayramı günüdür. Alay imamının gür sesi ile okunan Kuran-ı Kerim'den sonra siperdeki erler ve subaylar kucaklaşır. Daha sonra 57. Alay bu vatan için kendisini kurban etmeye karar verir" ifadelerini kullandı.