Gençler 57'nci Alay Şehitleri İçin Yürüdü

35. Osmanlı Padişahı 5'inci Mehmed tarafından altın ve gümüş imtiyaz madalyaları ve Harp Madalyası ile ödüllendirilen 57'nci Piyade Alayı şehitleri için gençler Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüp dualar okudu.



Eyüp Belediyesinin destekleri ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda gençler "57'nci Alay şehitleri" için Eyüp Meydan'dan Edirnekapı Şehitliği'ne yürüdü. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdür Vekili Hüsamettin Yurdaer, İstanbul Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cemil Boz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda genç katıldı. Sabah namazının Eyüp Sultan Camii'nde kılınmasının ardından meydanda toplanan gençlere Çanakkale'de askerlere yapılan yarma çorbası ikram edildi. Meydanda toplanan gençlerden bazıları savaş döneminde Türk askerlerinin giydiği kıyafetleri giyerek yürüyüşe katıldı. 100 metrelik dev Türk bayrağı ve "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile Eyüp Meydanı'ndan yürüyüşe başlandı. Edirnekapı Şehitliği'ne kadar yürüyen gençler, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Kur'an-ı Kerim okunup, 57'nci Alay hakkında bilgi verilerek, şehitlere dualar edildi.



"57'nci Alay atasının emrine uyarak ölümü göze almıştır"



Bayrak ve vatan için Türk milletinin gözünü kırpmadan canını verdiğini vurgulayan İstanbul Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cemil Boz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sizlere savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' emrine karşı hiç tereddüt etmeden canının ortaya koyan bir milletin hangi ruh ile düşmana karşı savaş verdiklerini unutmamak gerekiyor. 57'nci Alay atasının emrine uyarak ölümü göze almıştır. 25 Nisan 1915 sabahı bir kurban bayramı günüdür. Alay imamının gür sesi ile okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra siperdeki erler ve subaylar kucaklaşır. Daha sonra 57. Alay bu vatan için kendisini kurban etmeye karar verir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL