Gençler "57. Alaya Vefa" Yürüyüşü'nde Buluşacak

Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri için Gençlik ve Spor Bakanlığınca 25 Nisan Salı günü "Vefa Yürüyüşü" yapılacak.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale'de her yıl 24-25 Nisan'da düzenlenen "57. Alaya Vefa" Yürüyüşü programına, Kosova'dan 120, Çanakkale'den 160 ve diğer 80 ilden gelecek 2 bin 880 genç katılacak.



Etkinliğe katılacak gençler, 24 Nisan'da Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, hastane ve Bigalı Şehitlikleri'ni ziyaret edecek. Gençler, Kocadere Kamp Alanı'nda da çeşitli etkinliklerde yer alacak.



Vefa Yürüyüşü'nün gerçekleşeceği 25 Nisan'da ise program, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın gençlere çorba ikramıyla başlayacak. 57. Alaya Vefa Yürüyüşü sonrasında ise şehitlik ziyaretleri gerçekleştirilecek.



Diğer illerde de etkinlikler düzenlenecek



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale dışında diğer 80 ilde de düzenleyeceği etkinliklerle 57. Piyade Alay şehitlerini anacak.



50 bin gencin katılması beklenen program, 25 Nisan'da tüm illerde sabah namazı öncesinde Çanakkale konulu vaazın verilmesiyle başlayacak. Sabah namazının ardından katılımcı gençlere yarma çorbası ikram edilecek ve illerde bulunan şehitliklere yürüyüş yapılacak.



Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son bulacak.