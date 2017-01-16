Gence Tıp Koleji Ebelik Bölümü Öğrencilerine Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uluslararası Doktorlar Birliği ve Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD) işbirliğinde Azerbaycan'ın Gence şehrinde bulunan Gence Tıp Koleji'nde ebelik bölümü son sınıf öğrencilerine Neonatal Resüsitasyon (NRP) eğitimi düzenlendi.



TİKA tarafından Azerbaycan'da yürütülen "Anne ve Çocuk Sağlığını Destekleme" faaliyetleri devam ediyor. Bebek ölüm oranlarının azaltılması ve anne-çocuk sağlığının geliştirilmesi amacıyla, 2014 yılından itibaren TİKA, Uluslararası Doktorlar Birliği (Alliance of International Doctors-AID) ve YYD işbirliğinde yürütülen faaliyetlere bir yenisi daha eklendi.



Proje kapsamında, Gence'de bulunan Gence Tıp Koleji'nde ebelik bölümü son sınıf öğrencilerine yönelik Neonatal Resüsitasyon (NRP) eğitimleri verildi. Türkiye merkezli Uluslararası Doktorlar Birliği uzmanları ve daha önce proje çerçevesinde yetiştirilen Azerbaycanlı eğitici doktorların katılımıyla düzenlenen eğitimlere 48 kişi katıldı. Eğitimler esnasında ayrıca, topuk kanı alınması eğitimi ile işitme ve görme testi gibi yeni doğan bebeklerde yapılması gereken taramalar hakkında eğitimler gerçekleştirildi. Bugüne kadar Başkent Bakü ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ağcabedi, Balaken, Şemkir, Gebele ve Astara rayonlarında Azerbaycanlı ve Türk sağlık uzmanları tarafından yapılan eğitimlerde 600'den fazla sağlık personeline Neonatal Resüsitasyon (NRP) eğitimi verildi. Yürütülen Anne ve Çocuk Sağlığını Destekleme Programı (AÇSAP) çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde Azerbaycan genelinde Neonatal Resüsitasyon (NRP), Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD), Acil Obstetrik Bakım eğitimi, Prematüre Retinopatisi (Rop) farkındalık eğitimi, yeni doğan işitme taraması ve işitme kaybının rehabilitasyonu eğitimlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. - ANKARA