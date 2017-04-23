Gençdes İkinci Grup Başvuruları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gençlerin kültür ve sanat projelerine destek verilmesi amacıyla başlatılan Gençlik Destek Programı (GENÇDES) için ikinci grup başvuruları başladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan, sanatın çeşitli dallarında üretecekleri eser ve projeler ile gençlere ve çocuklara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesini sağlayacak destekleme programı GENÇDES'te ikinci grup başvurular bugün başladı. GENÇDES'e başvurular, 19 Mayıs'a kadar sürecek.



GENÇDES kapsamında, "Eser Üretim Desteği" başlığı altında tüzel kişilere ve şirketlere Türk tarihinin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının tanıtımına yönelik, "Belgesel Film", "Uzun Metraj Animasyon", çocukların sorumlu birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak içeriğe sahip "Bilgisayar Oyunu", "Uzun Metraj Animasyon" türlerinde destek verilecek.



"Etkinlik ve Proje Desteği" başlığı altında, 14-29 yaş arasındaki gençler ile gençlere ve çocuklara yönelik etkinlik ve projeler için gerçek ve tüzel kişilere "Geleneksel sanatlar", "Sahne sanatları", "Plastik sanatlar", "Edebiyat", "Müzik", "Sinema" türlerinde destek aktarılacak.



"Sanatsal Faaliyet Desteği" başlığı altında, 14-29 yaş arasındaki gençlere, "Animasyon Film (kısa metrajlı)", "Belgesel Film", "Kısa Film", "Dergi", "Edebi Eser Yazım", "Tiyatro Metni Yazım", "Müzik Yapım" türlerinde destek sağlanacak.