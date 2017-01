Gençdes 2017 Projesi Lansmanı

Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliğini çok abartıyorlar. Efendim, 'Rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor.' Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor. Mecliste de aynısını yaptılar, belli ki sokakta da kol kola 'hayırcılar korosuna' katılacaklar. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine?" dedi.



Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen GENÇDES 2017 Projesi lansmanında yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın hem kültür hem de sanatı iyi bilen ve gençleri yakından tanıyan çok naif bir insan olduğunu ifade ederek, "Genç ve dinamik Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, efendim hepimizin amacı gençler. Geleceğimiz olan gençler. Mutlaka gençlere daha çok yatırım yapmamız lazım. Bizi bilgi toplumuna taşıyacak olan da gençler, ülkenin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin teminatı da gençler." diye konuştu.



"Niye genç nüfusumuzla övünüyoruz?" diye soran Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çünkü petrol bir gün gelir biter, doğalgaz gelir, biter. Bunlar mutlak üstünlükleriniz olabilir ama mukayeseli üstünlüğünüz ise sizi sürekli dinamik tutar. Onun için gençlere daha çok yatırım yapacağız. Gençlere yapılan hiçbir yatırım boşa yapılmış bir yatırım değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hayal kuran, fikir üreten gençlerimiz için bunun da ayrı bir şans olduğuna inanıyorum. İnşallah gençlerimiz bu imkanları en iyi şekilde kullanacak ve beklentilerimizi de aşan çok değerli eserler ortaya çıkaracaklar."



Kültür ve sanat alanında yapılanlar



Başbakan Yıldırım, kültür ve sanat alanında Türkiye'yi daha ileri seviyeye taşımak için hükümet olarak kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, 15 yılda önemli yol alındığını, daha büyük kazanımlar elde etmek için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.



Kültür ve sanat alanında 15 yılda yapılanlar hakkında bilgi veren Yıldırım, 2016 yılı itibarıyla dünya miras listesine 16 kültür varlığını sokmayı başardıklarını, geçici listede 69 eserin bulunduğunu ve geçen yıl somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları tespit çalışmaları kapsamında 3 bin 110 sanatçının kayıt altına alındığını kaydetti.



Yıldırım, 2002 yılında 42 olan kültür merkezi sayısının 110'a çıktığını aktardı. 47 gezici kütüphaneyle halka hizmet verdiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Kütüphane dediniz de aklıma geldi. Kütüphanelere girmek festivaldi. Eskiden kütüphaneye gideceksiniz, öyle gireceksiniz... Girerken bir merasim, çıkarken bir merasim. Her gün gidemezsin, her saat giremezsin. Büyük bir meseleydi. Hocam bir ödev vermişti. Bana, 'Sömestr tatilinde şu ödevi yap' dedi. Ödev de Alpullu Şeker Fabrikasının tarihi, kuruluşu. Türkiye'nin en önce kurulan Atatürk dönemindeki şeker fabrikası. Gittik kütüphaneleri ara tara yok. Bir şey bulamadım. Karar verdim. Nerede bu dediler? Kırklareli'de. Düştüm yola gittim Kırklareli'ye. Fabrikaya gittim ve yalan yanlış oradakilerin anlattığıyla ödevi hazırladım. Bir haftama mal oldu. Şimdi böyle mi? Şimdi hemen cep telefonu, bilgisayar... Anan kim, baban kim, sülalesini, bütün detaylarını öğreniyorsun. Dakikasında her türlü bilgi elinin altında. Bunu kim yaptı arkadaşlar? Bu iktidar yaptı. AK Parti iktidarı yaptı. Bilgiye erişmede, bilgi toplumunda internet kullanımında dünya ortalamasının üzerine çıktık. Avrupa ortalamasını yakaladık."



"Bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşınıza çıkacak"



Başbakan Binali Yıldırım, teknoloji kullanımıyla ilgili Hakkari'de yaşadığı bir olaya ilişkin de şunları anlattı:



"2006, Hakkari'deyiz. Sokağa çıkmıyor insanlar. Sokakta çocuklardan başka kimse yok. Bizim etrafımızda da böyle 40, 50 tane güvenlikçi güya şehri dolaşacağız. Gittik, çocuklar etrafımızı sardı. Bizle fotoğraf çektiriyor hepsi. Fotoğraf birer birer, toplu bir ton fotoğraf çektirdik. Ayrılıp geleceğiz. 'Peki çocuklar fotoğrafları çektirdik nasıl siz bunları edineceksiniz?' dedim. 'Kolay Bakanım' dedi. Nasıl kolay? 'e-mailimiz var, e-maile gönder' dedi. Hakkari, 2006. Bu teröristler ne halt ettiklerini görsünler. Bu gençliği zehirleyemezsiniz, bu gençliğin geleceğini karartamazsınız. Çünkü dünyayı avucunun içine almış bir gençlikten bahsediyoruz. Bugün onların imkansızlıklarını istismar edebilirsiniz ama yarın onlar bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşınıza çıkacak. Bayrağıyla, vatanıyla, milletiyle, devletiyle bir ve bütün olarak sizlere meydan okuyacak."



Yıldırım, 15 yılda 140 müzenin bakımının ve onarımının yapılarak, ziyarete açıldığını da belirterek, müze sayısının 198'e, özel müze sayısının da 220'ye ulaştığını bildirdi. Yıldırım, "Özel müze de neymiş? Eskiden bilinmezdi, şimdi artık insanlar müze açıyorlar." dedi.



15 milyon lira destek



2016-2017 sanat sezonunda 216 özel tiyatro projesine toplam 15 milyon lira destek verdiklerini ifade eden Yıldırım, tiyatro biletiyle ilgili şu anısını aktardı:



"Yıl 1973 veya 1974 o aralar. Atatürk Kültür Merkezi de yeni açılmış. Orada sanatsal gösteri var. Bize daha para lazım. Bilet bulamıyorlar. Saat 4'te gidip kuyruğa bilet alıp, millete veriyorduk. Ne o? Millet gidip orada tiyatro seyredecek. Tamam güzel bir şey, bizi ilgilendirmiyor da bizi bilet ilgilendiriyor. Bileti alıp, veriyorduk. Oradan yolumuzu buluyorduk. Şimdi her tarafta sanat, her tarafta tiyatro, her tarafta etkinlik. Nereden nereye geldik."



Devlet Opera ve Balesinin 2016-2017 sanat sezonunda çocuklara, gençlere yönelik 90 temsil verdiğini ve 28 bin seyirciye ulaştığını belirten Yıldırım, 2005 yılından bu tarafa kültür, sanat, uzun metrajlı film, belgesel, senaryo çalışmalarında desteklerinin devam ettiğini söyledi. Yıldırım, kültürel etkinlik alanında bin 400 projeye önemli ölçüde maddi destek sağlandığını, uzun metrajlı 420 film projesine katkı ile 2 bin belgesel ve amatör yapım çalışmasına parasal destek verildiğini dile getirdi.



"Türkiye'ye, millete ve gençlere her zaman güvendik ve inandık"



Türkiye'ye, millete ve gençlere her zaman güvendiklerini ve inandıklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Bunu en son 15 Temmuz gecesi gördük. 15 Temmuz gecesi, 'Bu ülkenin gençleri apolitiktir, memleket meseleleriyle uğraşmaz, boş işlerle uğraşır' diye acımasızca eleştirenler, göğsünü o tanklara, toplara, mermilere siper eden o gençleri gördüler. Hayatını seve seve veren, bayrağını dalgalandıran o gençleri gördüler. Bu alçak darbe girişiminde şehit olan, bütün gençlerimiz de dahil hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, selamet diliyorum." diye konuştu.



Gençlerden güç aldıklarını ve onlara destek verdiklerini dile getiren Yıldırım, "Gençlerimiz geçmişte Türkiye için potansiyel tehlike olarak görüldü. Pek çok alanda yok sayıldı, dikkate alınmadı. Göreve geldiğimizden ilk günden bu tarafa, birçok alanda gençlerin önünde durulan engelleri birer birer kaldırdık. İnşallah milletimizin de anayasa değişikliğine vereceği onayla, 18 yaşını dolduran gençlerimiz de artık siyasetin içerisinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"CHP'nin kafası yaşlanmış"



Başbakan Yıldırım, "Bugüne kadar, 'Gençler seçsin ama seçilmesin' dediler. Gençlerimiz bugüne kadar sandığa gidip oy verdiler ama ülkelerine hizmet etmek için aday olamadılar. Yeni anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e düşüyor. Ben anlamıyorum, CHP niye karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım. AK Parti yeni şeyler söyleyen, yeni şeyler yapan bir iktidardır." diye konuştu.



Yıldırım, şunları söyledi:



"Anayasa değişikliğini çok abartıyorlar. Efendim, 'Rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor.' Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor. Biri ayağını kaldırıyor, biri aynı yere basıyor. Mecliste de aynısını yaptılar, belli ki sokakta da kol kola 'hayırcılar korosuna' katılacaklar. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor, bu değişikliğin sebebi CHP'dir. 2007'de millet iradesine karşı durdu, Cumhurbaşkanını seçtirmedi, icatlar ortaya koydu, millet 'Sen mi seçtirmeyensin, ben seçiyorum' dedi, Cumhurbaşkanını kendi seçti.



Şimdi yaptığımız iş, orada yarım kalan işi tamamlamak. Bunun dışında bir şey yok. Anayasanın özü budur. Başkanını, cumhurbaşkanını kendi seçiyorsa yetkilerini de o verecek, sorumluluğu da o verecek. İki sandık arasında görevi verecek, hesabı da soracak. Olay bundan ibaret. Kimse abartmasın. Ne rejim derdi var ne de Türkiye'nin bölünme kaygısı var. Aksine cumhurbaşkanlı hükümet sisteminde ülke bütün mezhepleriyle, meşrepleriyle herkes daha çok kucaklaşacak, daha çok kaynaşacak, milli irade daha da hakim hale gelecek."



Programa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.



(Bitti)