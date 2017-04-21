Genç Yıldız Juventus'da

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus henüz lig bitmeden ilk transferini gerçekleştirdi.



Serie A'da bitime 6 hafta kala en yakın rakibinin 8 puan önünde 80 puan ile birinci sırada bulunan Juventus ilk transferini Boca Juniors'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'u ile sözleşme imzalayarak yaptı.



Uruguaylı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Juventus oyuncuyu 9,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Juventus bir sonraki satıştan da Boca'ya bonservis bedelinin %50'sini vereceğini açıkladı.



19 yaşındaki oyuncu bu sezon Boca Juniors ile 17 maça çıktı ve 2 asist yaptı.



Kaynak: Sporx.com