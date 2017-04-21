Genç Yıldız Juventus'da

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus transfere erken başladı.

Genç Yıldız Juventus'da

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus henüz lig bitmeden ilk transferini gerçekleştirdi.

Serie A'da bitime 6 hafta kala en yakın rakibinin 8 puan önünde 80 puan ile birinci sırada bulunan Juventus ilk transferini Boca Juniors'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'u ile sözleşme imzalayarak yaptı.

Uruguaylı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Juventus oyuncuyu 9,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Juventus bir sonraki satıştan da Boca'ya bonservis bedelinin %50'sini vereceğini açıkladı.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon Boca Juniors ile 17 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Kaynak: Sporx.com


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