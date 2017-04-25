Genç Yıldız İçin Favori Galatasaray!

Galatasaray'ın transfer adaylarından Tammy Abraham için yeni rakip! Gelecek sezon ekonomik nedenlerle yine transfere büyük bir bütçe ayırması beklenmeyen Galatasaray'ın genç gözdeleri arasında yer alan Tammy Abraham için bir takım daha devreye girdi.



Bonservisi Chelsea'de bulunan ve bu sezonu Championship ekiplerinden Bristol City'de kiralık geçiren Tammy Abraham yarışına Aston Villa da katıldı. Ancak İngiliz basınına göre Chelsea Menajeri Antonio Conte'nin gelecek sezon için de kiralanmasını planladığı Tammy Abraham için iki favoriden biri Galatasaray oldu.



İngiliz bahis şirketlerinin Tammy Abraham'ın gelecek sezon oynayacağı takım için açtıkları bahislerde Leicester City ile Galatasaray favori durumda bulunuyor. 19 yaşındaki forvet oyuncusunun transfer olabileceği takımlar arasında Newcastle United 3. sırada gelirken, son olarak devreye giren Aston Villa 4. sırada yer alıyor.



2019 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan Abraham, bu sezon Bristol City ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Abraham ligde oynadığı 39 maçta 23 gole imza attı.



ANTONIO CONTE'DEN TAMMY ABRAHAM SÖZLERİ...



Chelsea Menajeri Conte, sezon ortasında Tammy Abraham'ın gelecek için önemli ancak henüz çok genç olduğunu "Abraham Chelsea'nin geleceğinde olan genç bir oyuncu ama henüz çok genç. Tecrübe kazanmasını istiyoruz" sözleriyle dile getirmişti.



(Sporx)